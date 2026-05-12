Braderie de printemps Chartres
Braderie de printemps Chartres jeudi 4 juin 2026.
Chartres
Braderie de printemps
Chartres Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-04
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-04
Les Vitrines C’Chartres et les commerçants du cœur de ville vous invitent à la Braderie de Printemps. Elle transforme le cœur de Chartres en véritable paradis du shopping.
La Braderie est l’occasion de faire de bonnes affaires ! Venez profiter de prix cassés, de promos exceptionnelles et de dénichages en série ! .
Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 40 13 16 01 contact@vitrines-chartres.com
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English :
Vitrines C’Chartres and the merchants in the heart of Chartres invite you to the Braderie de Printemps. It transforms the heart of Chartres into a shopping paradise.
L’événement Braderie de printemps Chartres a été mis à jour le 2026-05-12 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES
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