Chartres

Braderie de printemps

Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-04

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-04

Les Vitrines C’Chartres et les commerçants du cœur de ville vous invitent à la Braderie de Printemps. Elle transforme le cœur de Chartres en véritable paradis du shopping.

La Braderie est l’occasion de faire de bonnes affaires ! Venez profiter de prix cassés, de promos exceptionnelles et de dénichages en série ! .

Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 40 13 16 01 contact@vitrines-chartres.com

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English :

Vitrines C’Chartres and the merchants in the heart of Chartres invite you to the Braderie de Printemps. It transforms the heart of Chartres into a shopping paradise.

L’événement Braderie de printemps Chartres a été mis à jour le 2026-05-12 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES