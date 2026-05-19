Braderie de Printemps de la Croix Rouge Lapalisse
Braderie de Printemps de la Croix Rouge Lapalisse samedi 13 juin 2026.
Lapalisse
Braderie de Printemps de la Croix Rouge
Maison des Associations Lapalisse Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 09:00:00
fin : 2026-06-13 17:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Organisée par la Croix Rouge
.
Maison des Associations Lapalisse 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 55 23 72
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English :
By Croix Rouge
L’événement Braderie de Printemps de la Croix Rouge Lapalisse a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de tourisme du pays de Lapalisse
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