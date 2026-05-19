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Braderie de Printemps de la Croix Rouge Lapalisse

Braderie de Printemps de la Croix Rouge Lapalisse samedi 13 juin 2026.

Adresse : Maison des Associations

Ville : 03120 Lapalisse

Département : Allier

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Lapalisse

Braderie de Printemps de la Croix Rouge

Maison des Associations Lapalisse Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 09:00:00
fin : 2026-06-13 17:00:00

Date(s) :
2026-06-13

Organisée par la Croix Rouge
  .

Maison des Associations Lapalisse 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 55 23 72 

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English :

By Croix Rouge

L’événement Braderie de Printemps de la Croix Rouge Lapalisse a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de tourisme du pays de Lapalisse

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