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Braderie de Printemps Rue du Comice Moulins-Engilbert

Braderie de Printemps Rue du Comice Moulins-Engilbert samedi 16 mai 2026.

Lieu : Rue du Comice

Adresse : La Moulinotte

Ville : 58290 Moulins-Engilbert

Département : Nièvre

Début : samedi 16 mai 2026

Fin : samedi 16 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Moulins-Engilbert

Braderie de Printemps

Rue du Comice La Moulinotte Moulins-Engilbert Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 10:00:00
fin : 2026-05-16 18:00:00

Date(s) :
2026-05-16

Samedi 16 mai à partir de 10h, l’association La Moulinotte organise une grande braderie devant la boutique.
Tous les articles de la boutique seront déballés dans la rue et vendus à des prix encore plus intéressants que le reste de l’année.
Infos à lamoulinotte58@gmail.com   .

Rue du Comice La Moulinotte Moulins-Engilbert 58290 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté   lamoulinotte58@gmail.com

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English : Braderie de Printemps

L’événement Braderie de Printemps Moulins-Engilbert a été mis à jour le 2026-04-21 par OT Rives du Morvan

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