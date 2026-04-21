Braderie de Printemps Rue du Comice Moulins-Engilbert

Moulins-Engilbert

Braderie de Printemps

Rue du Comice La Moulinotte Moulins-Engilbert Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 10:00:00

fin : 2026-05-16 18:00:00

Date(s) :

2026-05-16

Samedi 16 mai à partir de 10h, l’association La Moulinotte organise une grande braderie devant la boutique.

Tous les articles de la boutique seront déballés dans la rue et vendus à des prix encore plus intéressants que le reste de l’année.

Infos à lamoulinotte58@gmail.com .

Rue du Comice La Moulinotte Moulins-Engilbert 58290 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté lamoulinotte58@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Braderie de Printemps

L’événement Braderie de Printemps Moulins-Engilbert a été mis à jour le 2026-04-21 par OT Rives du Morvan