Braderie de Printemps Rue du Comice Moulins-Engilbert
Braderie de Printemps Rue du Comice Moulins-Engilbert samedi 16 mai 2026.
Moulins-Engilbert
Braderie de Printemps
Rue du Comice La Moulinotte Moulins-Engilbert Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 10:00:00
fin : 2026-05-16 18:00:00
Date(s) :
2026-05-16
Samedi 16 mai à partir de 10h, l’association La Moulinotte organise une grande braderie devant la boutique.
Tous les articles de la boutique seront déballés dans la rue et vendus à des prix encore plus intéressants que le reste de l’année.
Infos à lamoulinotte58@gmail.com .
Rue du Comice La Moulinotte Moulins-Engilbert 58290 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté lamoulinotte58@gmail.com
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English : Braderie de Printemps
L’événement Braderie de Printemps Moulins-Engilbert a été mis à jour le 2026-04-21 par OT Rives du Morvan
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