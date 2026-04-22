Concert de trompes de chasse Eglise Saint-Jean-Baptiste Moulins-Engilbert

Moulins-Engilbert

Concert de trompes de chasse

Eglise Saint-Jean-Baptiste 2 rue Salonyer Moulins-Engilbert Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15 20:00:00

fin : 2026-05-15 22:00:00

Date(s) :

2026-05-15

Concert de trompes de chasse Les Trompes de la Somme

À 20h à l’église de Moulins-Engilbert.

Infos et réservations assoc.mec99@gmail.com .

Eglise Saint-Jean-Baptiste 2 rue Salonyer Moulins-Engilbert 58290 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté assoc.mec99@gmail.com

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English : Concert de trompes de chasse

L’événement Concert de trompes de chasse Moulins-Engilbert a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Rives du Morvan