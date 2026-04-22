Concert de trompes de chasse Eglise Saint-Jean-Baptiste Moulins-Engilbert
Concert de trompes de chasse Eglise Saint-Jean-Baptiste Moulins-Engilbert vendredi 15 mai 2026.
Moulins-Engilbert
Concert de trompes de chasse
Eglise Saint-Jean-Baptiste 2 rue Salonyer Moulins-Engilbert Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 20:00:00
fin : 2026-05-15 22:00:00
Date(s) :
2026-05-15
Concert de trompes de chasse Les Trompes de la Somme
À 20h à l’église de Moulins-Engilbert.
Infos et réservations assoc.mec99@gmail.com .
Eglise Saint-Jean-Baptiste 2 rue Salonyer Moulins-Engilbert 58290 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté assoc.mec99@gmail.com
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English : Concert de trompes de chasse
L’événement Concert de trompes de chasse Moulins-Engilbert a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Rives du Morvan
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