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Concert de trompes de chasse Eglise Saint-Jean-Baptiste Moulins-Engilbert

Concert de trompes de chasse Eglise Saint-Jean-Baptiste Moulins-Engilbert vendredi 15 mai 2026.

Lieu : Eglise Saint-Jean-Baptiste

Adresse : 2 rue Salonyer

Ville : 58290 Moulins-Engilbert

Département : Nièvre

Début : vendredi 15 mai 2026

Fin : samedi 16 mai 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Moulins-Engilbert

Concert de trompes de chasse

Eglise Saint-Jean-Baptiste 2 rue Salonyer Moulins-Engilbert Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 20:00:00
fin : 2026-05-15 22:00:00

Date(s) :
2026-05-15

Concert de trompes de chasse Les Trompes de la Somme
À 20h à l’église de Moulins-Engilbert.
Infos et réservations assoc.mec99@gmail.com   .

Eglise Saint-Jean-Baptiste 2 rue Salonyer Moulins-Engilbert 58290 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté   assoc.mec99@gmail.com

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English : Concert de trompes de chasse

L’événement Concert de trompes de chasse Moulins-Engilbert a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Rives du Morvan

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