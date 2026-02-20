Braderie de Printemps Centre ville de Reims Reims
Braderie de Printemps
Centre ville de Reims 1C Rue Henri Jadart Reims Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Début : 2026-03-20 10:00:00
fin : 2026-03-21 19:00:00
2026-03-20
Tout public
La braderie de Printemps se déroulera pendant 2 jours, vendredi 20 et samedi 21 mars 2026, de 10 h à 19 h dans le centre-Ville de Reims.
Plus de 50 commerçants animeront le centre-ville de Reims, par le déballage de marchandises devant ou à l’intérieur de leur magasins.
De bonnes affaires à dénicher dans tous les univers d’achat ! .
English : Braderie de Printemps
