Informations pratiques

Barr

Braderie & dégustation

Grand rue Barr Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-29 09:00:00

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

Le principe est simple les commerçants pourront sortir un étal devant leur commerce pour brader, solder les invendus et proposer de bonnes affaires tout au long de la journée.

L’ACABE vous invite à participer à une journée conviviale autour du commerce local, de la découverte et du partage !



Le principe est simple les commerçants pourront sortir un étal devant leur commerce pour brader, solder les invendus et proposer de bonnes affaires tout au long de la journée.

La Grand Rue sera fermée pour l’occasion afin de créer un vrai moment festif au cœur de Barr.



Pour les commerces non situés à Barr, quelques tonnelles pourront être installées Place Schwanger et Place des Pommes de Terre.

Nous invitons également les commerçants, artisans et métiers alimentaires à venir proposer leurs produits, faire déguster et vendre sur place.

Animations musicales prévues. Présence de Florent du Bar Nomade sur la Place Schwanger.



Une belle occasion de chiner, goûter, partager et faire vivre notre centre-ville !



Les non-adhérents peuvent participer en s’acquittant de la cotisation ACABE de 40€ si une tonnelle est nécessaire. 0 .

Grand rue Barr 67140 Bas-Rhin Grand Est barr-acabe@orange.fr

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English :

The idea is simple: retailers will be able to set up a display in front of their stores to hold a clearance sale, sell off unsold merchandise, and offer great deals throughout the day.

L’événement Braderie & dégustation Barr a été mis à jour le 2026-08-03 par Office de tourisme du pays de Barr