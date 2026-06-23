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Braderie des commerçants Bourbonne-les-Bains

Braderie des commerçants Bourbonne-les-Bains

Braderie des commerçants Bourbonne-les-Bains mardi 14 juillet 2026.

Adresse
Centre ville
Ville
52400 Bourbonne-les-Bains
Département
Haute-Marne
Début
mardi 14 juillet 2026
Fin
mardi 14 juillet 2026
Tarif

Bourbonne-les-Bains

Braderie des commerçants

Centre ville Bourbonne-les-Bains Haute-Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14
fin : 2026-07-14

Date(s) :
2026-07-14

Tout public
De 9h à 18h Braderie organisée par l’association des commerçants de Bourbonne-les-Bains au centre ville.
Restauration sur place.

À 16h Concert d’Emm Büdel.
Place des Bains.

Entrée libre.

Sur réservation pour un emplacement auprès de Nicolas, magasin Couleur Passion au 06 82 75 26 16   .

Centre ville Bourbonne-les-Bains 52400 Haute-Marne Grand Est +33 6 82 75 26 16 

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English :

L’événement Braderie des commerçants Bourbonne-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-23 par Antenne de Bourbonne-les-Bains

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