Braderie des commerçants Bourbonne-les-Bains
Braderie des commerçants Bourbonne-les-Bains mardi 14 juillet 2026.
Bourbonne-les-Bains
Braderie des commerçants
Centre ville Bourbonne-les-Bains Haute-Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
Tout public
De 9h à 18h Braderie organisée par l’association des commerçants de Bourbonne-les-Bains au centre ville.
Restauration sur place.
À 16h Concert d’Emm Büdel.
Place des Bains.
Entrée libre.
Sur réservation pour un emplacement auprès de Nicolas, magasin Couleur Passion au 06 82 75 26 16 .
Centre ville Bourbonne-les-Bains 52400 Haute-Marne Grand Est +33 6 82 75 26 16
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English :
L’événement Braderie des commerçants Bourbonne-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-23 par Antenne de Bourbonne-les-Bains
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