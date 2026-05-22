Chartres

Braderie des médiathèques

Esplanade de la Résistance Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-20 10:00:00

fin : 2026-06-20 17:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Les bibliothécaires vous proposent d’acheter à tout petit prix les livres, les CD et les magazines qui ne trouvent plus leur place dans les bacs des médiathèques.

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Esplanade de la Résistance Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

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English :

Librarians offer you the chance to buy books, CDs and magazines that no longer fit in your library’s bins, at very low prices.

L’événement Braderie des médiathèques Chartres a été mis à jour le 2026-05-19 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES