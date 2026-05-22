Braderie des médiathèques Chartres
Braderie des médiathèques Chartres samedi 20 juin 2026.
Chartres
Braderie des médiathèques
Esplanade de la Résistance Chartres Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-20 10:00:00
fin : 2026-06-20 17:00:00
Date(s) :
2026-06-20
Les bibliothécaires vous proposent d’acheter à tout petit prix les livres, les CD et les magazines qui ne trouvent plus leur place dans les bacs des médiathèques.
.
Esplanade de la Résistance Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Librarians offer you the chance to buy books, CDs and magazines that no longer fit in your library’s bins, at very low prices.
L’événement Braderie des médiathèques Chartres a été mis à jour le 2026-05-19 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES
À voir aussi à Chartres (Eure-et-Loir)
- Comédie musicale Bonne nouvelle Compagnie D’Pendanse Chartres 22 mai 2026
- Lectorale Raymond Queneau ou qu’il est beau mon Oulipo Chartres 23 mai 2026
- Cosi Fan Tutte ! Conservatoire Chartres 23 mai 2026
- Phase finale de Nationale 2 Masculine de volley-ball Chartres 23 mai 2026
- Voyage au coeur des Îles Fidji Nuit des musées Chartres 23 mai 2026