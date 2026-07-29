Informations pratiques

Florac Trois Rivières

BRADERIE DES PARFAITS IMPARFAITS

Atelier Tuffery, Saint Julien du Gourg Florac Trois Rivières Lozère

Tarif : – – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 09:00:00

fin : 2026-08-01 12:00:00

Date(s) :

2026-07-29

Braderie des vêtements imparfaits à la boutique Tuffery à Florac.

Une couture trop visible. Une nuance de toile inattendue. Un prototype jamais produit. Quelques mètres d’une matière ancienne. Des boutons et fournitures conservés au fil des collections.

Toute l’année, l’atelier garde précieusement ces pièces et ces matières.

Pendant quatre jours, du 29 juillet au 1er août 2026, nous ouvrons exceptionnellement nos réserves pour leur offrir une nouvelle histoire.

Des vêtements singuliers, des prototypes, des coupons de toile et des archives seront proposés à prix doux à Florac.

La braderie des Parfaits Imparfaits aura lieu à notre atelier-boutique de Florac , du mercredi 29 juillet au samedi 1er août 2026 . .

Atelier Tuffery, Saint Julien du Gourg Florac Trois Rivières 48400 Lozère Occitanie +33 4 66 45 00 94

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English :

Clearance sale on imperfect clothing at the Tuffery store in Florac.

L’événement BRADERIE DES PARFAITS IMPARFAITS Florac Trois Rivières a été mis à jour le 2026-07-23 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes