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AGENDA · Bagnères-de-Bigorre

Braderie d’été BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre

mercredi 8 juillet 2026 · BAGNERES-DE-BIGORRE · Bagnères-de-Bigorre

Informations pratiques

Début
mercredi 8 juillet 2026
Fin
mercredi 8 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
BAGNERES-DE-BIGORRE
Adresse
4 rue Grasset
Ville
65200 Bagnères-de-Bigorre
Département
Hautes-Pyrénées
Tarif
Gratuit

Bagnères-de-Bigorre

Braderie d’été

BAGNERES-DE-BIGORRE 4 rue Grasset Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 10:00:00
fin : 2026-07-08 17:00:00

Date(s) :
2026-07-08

Le Secours Populaire Français de Bagnères de Bigorre organise une braderie !
  .

BAGNERES-DE-BIGORRE 4 rue Grasset Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 91 01 72 

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English :

Secours Populaire Français de Bagnères de Bigorre organizes a garage sale!

L’événement Braderie d’été Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-07-02 par Pôle du Tourmalet |CDT65

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