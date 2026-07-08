Braderie d’été BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre
mercredi 8 juillet 2026 · BAGNERES-DE-BIGORRE · Bagnères-de-Bigorre
Informations pratiques
Bagnères-de-Bigorre
Braderie d’été
BAGNERES-DE-BIGORRE 4 rue Grasset Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 10:00:00
fin : 2026-07-08 17:00:00
Date(s) :
2026-07-08
Le Secours Populaire Français de Bagnères de Bigorre organise une braderie !
.
BAGNERES-DE-BIGORRE 4 rue Grasset Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 91 01 72
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English :
Secours Populaire Français de Bagnères de Bigorre organizes a garage sale!
L’événement Braderie d’été Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-07-02 par Pôle du Tourmalet |CDT65
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