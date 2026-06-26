Braderie d’été de la Maison 24 Maison 24 Périgueux
Braderie d’été de la Maison 24 Maison 24 Périgueux samedi 18 juillet 2026.
Périgueux
Braderie d’été de la Maison 24
Maison 24 33 Rue Gabriel Lacueille Périgueux Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 10:00:00
fin : 2026-07-18 15:00:00
Date(s) :
2026-07-18
Braderie d’été à La Maison 24.
Samedi 18 juillet 10h-15h.
Vêtements, accessoires et jouets pour enfants à 2€ le kilo.
Renseignements au 07 84 63 28 10. .
Maison 24 33 Rue Gabriel Lacueille Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 84 63 28 10
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English : Braderie d’été de la Maison 24
L’événement Braderie d’été de la Maison 24 Périgueux a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Communal de Périgueux
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