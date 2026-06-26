Braderie d’été de la Maison 24 Maison 24 Périgueux samedi 18 juillet 2026.

Périgueux

Braderie d’été de la Maison 24

Maison 24 33 Rue Gabriel Lacueille Périgueux Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 10:00:00

fin : 2026-07-18 15:00:00

Date(s) :

2026-07-18

Braderie d’été à La Maison 24.

Samedi 18 juillet 10h-15h.

Vêtements, accessoires et jouets pour enfants à 2€ le kilo.

Renseignements au 07 84 63 28 10. .

Maison 24 33 Rue Gabriel Lacueille Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 84 63 28 10

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Braderie d’été de la Maison 24

L’événement Braderie d’été de la Maison 24 Périgueux a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Communal de Périgueux