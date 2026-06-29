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Exposition Bai Yun, regards de Chine ART9 Galerie Art9 Périgueux

Exposition Bai Yun, regards de Chine ART9 Galerie Art9 Périgueux mardi 30 juin 2026.

Lieu
Galerie Art9
Adresse
8 Rue Eguillerie
Ville
24000 Périgueux
Département
Dordogne
Début
mardi 30 juin 2026
Fin
samedi 11 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Tarif
Gratuit

Périgueux

Exposition Bai Yun, regards de Chine ART9

Galerie Art9 8 Rue Eguillerie Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-30 10:00:00
fin : 2026-07-11 13:00:00

Date(s) :
2026-06-30

Découvrez la peinture traditionnelle chinoise à travers les œuvres de Bain Yun. Une exposition placée sous le signe de la contemplation et de la poésie, invitant au voyage et à la sérénité.   .

Galerie Art9 8 Rue Eguillerie Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 72 36 14  art9.asso@gmail.com

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English : Exposition Bai Yun, regards de Chine ART9

L’événement Exposition Bai Yun, regards de Chine ART9 Périgueux a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Communal de Périgueux

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