Exposition Bai Yun, regards de Chine ART9 Galerie Art9 Périgueux
Exposition Bai Yun, regards de Chine ART9 Galerie Art9 Périgueux mardi 30 juin 2026.
Périgueux
Exposition Bai Yun, regards de Chine ART9
Galerie Art9 8 Rue Eguillerie Périgueux Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-30 10:00:00
fin : 2026-07-11 13:00:00
Date(s) :
2026-06-30
Découvrez la peinture traditionnelle chinoise à travers les œuvres de Bain Yun. Une exposition placée sous le signe de la contemplation et de la poésie, invitant au voyage et à la sérénité. .
Galerie Art9 8 Rue Eguillerie Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 72 36 14 art9.asso@gmail.com
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English : Exposition Bai Yun, regards de Chine ART9
L’événement Exposition Bai Yun, regards de Chine ART9 Périgueux a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Communal de Périgueux
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