Braderie Emmaüs Thouars
Braderie Emmaüs Thouars samedi 7 février 2026.
Braderie Emmaüs
2 impasse Paul Billy Thouars Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07
fin : 2026-05-10
Date(s) :
2026-02-07 2026-05-09 2026-11-07
À vos agendas !
Venez chiner vos meubles, vaisselles, vêtements… grâce à l’Association Emmaüs Thouars-Parthenay !
2 impasse Paul Billy Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 66 66 12 emmaus.thouars79@gmail.com
English : Braderie Emmaüs
Mark your calendars!
Come and find your furniture, crockery, clothes… thanks to the Emmaüs Thouars-Parthenay Association!
