Braderie Emmaüs Thouars

Braderie Emmaüs

2 impasse Paul Billy Thouars Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-02-07 2026-05-09 2026-11-07

À vos agendas !

Venez chiner vos meubles, vaisselles, vêtements… grâce à l’Association Emmaüs Thouars-Parthenay !

Venez chiner vos meubles, vaisselles, vêtements… grâce à l'Association Emmaüs Thouars-Parthenay !

2 impasse Paul Billy Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 66 66 12 emmaus.thouars79@gmail.com

English : Braderie Emmaüs

Mark your calendars!

Come and find your furniture, crockery, clothes… thanks to the Emmaüs Thouars-Parthenay Association!

