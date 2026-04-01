La Grande Barre suivie de la restitution du projet Matt Mattox Place Lavault Thouars
La Grande Barre suivie de la restitution du projet Matt Mattox Place Lavault Thouars mercredi 29 avril 2026.
Thouars
La Grande Barre suivie de la restitution du projet Matt Mattox
Place Lavault Boulevard Ernest Renan Thouars Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-29 19:00:00
fin : 2026-04-29
Date(s) :
2026-04-29
À l’occasion de la journée internationale de la danse, Carole Bordes et son batteur, proposeront une mise en mouvement collective “La grande barre”. Le public sera invité à un cours géant de danse Modern’Jazz. Animation suivie par la restitution du travail chorégraphique et musical du conservatoire.
À l’occasion de la journée internationale de la danse, Carole Bordes, accompagnée de son batteur, proposera une mise en mouvement collective “La grande barre”. Le public sera invité à un cours géant de danse Modern’Jazz.
Suite à cette grande barre, l’atelier d’improvisation jazz du conservatoire composé de 7 musiciens et 1 chanteuse interprèteront les morceaux choisis pour accompagner les 15 danseuses jazz et leur professeure dans la restitution de leur travail chorégraphique et musical imaginé et composé pendant les 3 week-ends de fin mars début avril pendant lesquels elles se sont initiées à la technique singulière du célèbre chorégraphe et danseur américain Matt MATTOX.
Animation proposée dans le cadre des 10 du Conservatoire Tyndo .
Place Lavault Boulevard Ernest Renan Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 66 41 64 conservatoire@thouars-communaute.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : La Grande Barre suivie de la restitution du projet Matt Mattox
To mark International Dance Day, Carole Bordes and her drummer will be performing a collective movement piece, La grande barre . The public is invited to join in a giant Modern?Jazz dance class. Followed by a performance of the Conservatoire’s choreographic and musical work.
L’événement La Grande Barre suivie de la restitution du projet Matt Mattox Thouars a été mis à jour le 2026-04-15 par Maison du Thouarsais
À voir aussi à Thouars (Deux-Sèvres)
- Atelier ARCHIPAT 6/12 ans au fil du temps Au musée Henri Barré Thouars 22 avril 2026
- Vente de seconde main Club Agora Place du 4 Août Thouars 24 avril 2026
- Concert musiques actuelles au MZ Place du 4 Août Thouars 24 avril 2026
- Festitaf Thouars 25 avril 2026
- à la découverte des reptiles de la Vallée du Pressoir Réserve Régionale la Vallée du Pressoir Thouars 25 avril 2026