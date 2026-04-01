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Concert musiques actuelles au MZ Place du 4 Août Thouars

Concert musiques actuelles au MZ Place du 4 Août Thouars

Concert musiques actuelles au MZ Place du 4 Août Thouars vendredi 24 avril 2026.

Lieu : Place du 4 Août

Adresse : Ancienne école Jean Macé

Ville : 79100 Thouars

Département : Deux-Sèvres

Début : vendredi 24 avril 2026

Fin : vendredi 24 avril 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Thouars

Concert musiques actuelles au MZ

Place du 4 Août Ancienne école Jean Macé Thouars Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 20:30:00
fin : 2026-04-24

Date(s) :
2026-04-24

Le MZ vous accueille pour profiter d’un concert des élèves du conservatoire sur le thème des musiques actuelles !Profitez de l’occasion pour venir découvrir ce lieu convivial !
Le MZ vous accueille pour profiter d’un concert des élèves du conservatoire sur le thème des musiques actuelles !Profitez de l’occasion pour venir découvrir ce lieu convivial !   .

Place du 4 Août Ancienne école Jean Macé Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine   toctoctoc.asso@gmail.com

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English : Concert musiques actuelles au MZ

Le MZ welcomes you to enjoy a concert by conservatory students on the theme of contemporary music! Take the opportunity to discover this friendly venue!

L’événement Concert musiques actuelles au MZ Thouars a été mis à jour le 2026-03-31 par Maison du Thouarsais

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