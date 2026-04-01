Concert musiques actuelles au MZ Place du 4 Août Thouars
Concert musiques actuelles au MZ Place du 4 Août Thouars vendredi 24 avril 2026.
Thouars
Concert musiques actuelles au MZ
Place du 4 Août Ancienne école Jean Macé Thouars Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 20:30:00
fin : 2026-04-24
Date(s) :
2026-04-24
Le MZ vous accueille pour profiter d’un concert des élèves du conservatoire sur le thème des musiques actuelles !Profitez de l’occasion pour venir découvrir ce lieu convivial !
Le MZ vous accueille pour profiter d’un concert des élèves du conservatoire sur le thème des musiques actuelles !Profitez de l’occasion pour venir découvrir ce lieu convivial ! .
Place du 4 Août Ancienne école Jean Macé Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine toctoctoc.asso@gmail.com
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English : Concert musiques actuelles au MZ
Le MZ welcomes you to enjoy a concert by conservatory students on the theme of contemporary music! Take the opportunity to discover this friendly venue!
L’événement Concert musiques actuelles au MZ Thouars a été mis à jour le 2026-03-31 par Maison du Thouarsais
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