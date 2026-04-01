CORE Une exposition de Lulù Nuti accompagnée d’un texte d’Apolonia Sokol Centre d’art contemporain d’interet National Thouars
CORE Une exposition de Lulù Nuti accompagnée d’un texte d’Apolonia Sokol Centre d’art contemporain d’interet National Thouars samedi 25 avril 2026.
Thouars
CORE Une exposition de Lulù Nuti accompagnée d’un texte d’Apolonia Sokol
Centre d’art contemporain d’interet National 2 Rue du Jeu de Paume Thouars Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 14:30:00
fin : 2026-08-30 18:30:00
Date(s) :
2026-04-25
L’exposition de Lulù Nuti rassemble un ensemble de sculptures qui engagent un dialogue étroit entre matière, geste et expérience du visiteur. Réalisées en inox et en fer forgé, elles déplacent les qualités habituellement associées au métal
industriel pour faire apparaître des formes à la présence sensible, traversées par des tensions et des équilibres fragiles.
La présentation des œuvres engage les publics dans une découverte progressive. Le déplacement du corps, les changements de point de vue et les variations de lumière influencent la perception des sculptures .
Centre d’art contemporain d’interet National 2 Rue du Jeu de Paume Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 66 66 52
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English : CORE Une exposition de Lulù Nuti accompagnée d’un texte d’Apolonia Sokol
L’événement CORE Une exposition de Lulù Nuti accompagnée d’un texte d’Apolonia Sokol Thouars a été mis à jour le 2026-04-15 par Maison du Thouarsais
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