Thouars

Vente de seconde main Club Agora

Place du 4 Août Ancienne école Jean Macé MZ Thouars Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 14:00:00

fin : 2026-04-25 20:00:00

Date(s) :

2026-04-24 2026-04-25

Le Club Agora de Thouars organise une vente de seconde main. Venez chiner dans une ambiance conviviale des vêtements femmes et hommes, chaussures et accessoires de mode issus de vide-dressings de particuliers. Les bénéfices seront reversés à l’association Agir pour le coeur des Femmes

Le Club Agora de Thouars organise une vente de seconde main. Venez chiner dans une ambiance conviviale des vêtements femmes et hommes, chaussures et accessoires de mode issus de vide-dressings de particuliers. Vous y découvrirez des pépites parmi les collections passées de marques… En participant à cet événement, vous ferez aussi une belle action les bénéfices seront reversés à l’association Agir pour le coeur des Femmes .

Place du 4 Août Ancienne école Jean Macé MZ Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 12 37 44

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English : Vente de seconde main Club Agora

Club Agora de Thouars is organizing a second-hand sale. Come and bargain for women’s and men’s clothing, shoes and fashion accessories from private home clearance sales. Profits will be donated to the association Agir pour le coeur des Femmes

L’événement Vente de seconde main Club Agora Thouars a été mis à jour le 2026-04-09 par Maison du Thouarsais