Vente de seconde main Club Agora Place du 4 Août Thouars
Vente de seconde main Club Agora Place du 4 Août Thouars vendredi 24 avril 2026.
Thouars
Vente de seconde main Club Agora
Place du 4 Août Ancienne école Jean Macé MZ Thouars Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 14:00:00
fin : 2026-04-25 20:00:00
Date(s) :
2026-04-24 2026-04-25
Le Club Agora de Thouars organise une vente de seconde main. Venez chiner dans une ambiance conviviale des vêtements femmes et hommes, chaussures et accessoires de mode issus de vide-dressings de particuliers. Les bénéfices seront reversés à l’association Agir pour le coeur des Femmes
Le Club Agora de Thouars organise une vente de seconde main. Venez chiner dans une ambiance conviviale des vêtements femmes et hommes, chaussures et accessoires de mode issus de vide-dressings de particuliers. Vous y découvrirez des pépites parmi les collections passées de marques… En participant à cet événement, vous ferez aussi une belle action les bénéfices seront reversés à l’association Agir pour le coeur des Femmes .
Place du 4 Août Ancienne école Jean Macé MZ Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 12 37 44
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Vente de seconde main Club Agora
Club Agora de Thouars is organizing a second-hand sale. Come and bargain for women’s and men’s clothing, shoes and fashion accessories from private home clearance sales. Profits will be donated to the association Agir pour le coeur des Femmes
L’événement Vente de seconde main Club Agora Thouars a été mis à jour le 2026-04-09 par Maison du Thouarsais
À voir aussi à Thouars (Deux-Sèvres)
- Atelier ARCHIPAT 6/12 ans au fil du temps Au musée Henri Barré Thouars 22 avril 2026
- Concert musiques actuelles au MZ Place du 4 Août Thouars 24 avril 2026
- Festitaf Thouars 25 avril 2026
- à la découverte des reptiles de la Vallée du Pressoir Réserve Régionale la Vallée du Pressoir Thouars 25 avril 2026
- Atelier ARCHIPAT 6/12 ans toits Au musée Henri Barré Thouars 29 avril 2026