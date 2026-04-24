Rencontre La déportation des tsiganes de France et de Belgique par Monique Heddebaut Écuries du Château Thouars
Rencontre La déportation des tsiganes de France et de Belgique par Monique Heddebaut Écuries du Château Thouars mardi 28 avril 2026.
Thouars
Rencontre La déportation des tsiganes de France et de Belgique par Monique Heddebaut
Écuries du Château Rond Point du 19 mars 1962 Thouars Deux-Sèvres
Tarif : – – 2 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-28 20:00:00
fin : 2026-04-28
Date(s) :
2026-04-28
Monique HEDDEBAUT, Historienne, membre du conseil scientifique du Mémorial de l’internement des nomades à Montreuil-Bellay, interviendra le mardi 28 avril à 20h sur le thème La déportation des Tsiganes de France et de Belgique . .
Écuries du Château Rond Point du 19 mars 1962 Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 66 42 99 info@crrl.fr
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English : Rencontre La déportation des tsiganes de France et de Belgique par Monique Heddebaut
L’événement Rencontre La déportation des tsiganes de France et de Belgique par Monique Heddebaut Thouars a été mis à jour le 2026-04-21 par Maison du Thouarsais
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