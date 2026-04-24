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Rencontre La déportation des tsiganes de France et de Belgique par Monique Heddebaut Écuries du Château Thouars

Rencontre La déportation des tsiganes de France et de Belgique par Monique Heddebaut Écuries du Château Thouars

Rencontre La déportation des tsiganes de France et de Belgique par Monique Heddebaut Écuries du Château Thouars mardi 28 avril 2026.

Lieu : Écuries du Château

Adresse : Rond Point du 19 mars 1962

Ville : 79100 Thouars

Département : Deux-Sèvres

Début : mardi 28 avril 2026

Fin : mardi 28 avril 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 2 Tarif de base plein tarif

Thouars

Rencontre La déportation des tsiganes de France et de Belgique par Monique Heddebaut

Écuries du Château Rond Point du 19 mars 1962 Thouars Deux-Sèvres

Tarif : – – 2 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-28 20:00:00
fin : 2026-04-28

Date(s) :
2026-04-28

Monique HEDDEBAUT, Historienne, membre du conseil scientifique du Mémorial de l’internement des nomades à Montreuil-Bellay, interviendra le mardi 28 avril à 20h sur le thème La déportation des Tsiganes de France et de Belgique .   .

Écuries du Château Rond Point du 19 mars 1962 Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 66 42 99  info@crrl.fr

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English : Rencontre La déportation des tsiganes de France et de Belgique par Monique Heddebaut

L’événement Rencontre La déportation des tsiganes de France et de Belgique par Monique Heddebaut Thouars a été mis à jour le 2026-04-21 par Maison du Thouarsais

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