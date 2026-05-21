Braderie Hall Rennes
Braderie Hall Rennes samedi 23 mai 2026.
Braderie Hall Rennes Samedi 23 mai, 14h00 Ille-et-Vilaine
payant
La boutique des Champs Libres organise sa braderie !
Catalogues, affiches, cartes postales, ouvrages divers du Musée de Bretagne, des Champs Libres, de l’Espace des sciences et de la Bibliothèque à prix réduit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-23T14:00:00.000+02:00
Fin : 2026-05-23T19:00:00.000+02:00
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Hall Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
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