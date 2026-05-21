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Braderie Hall Rennes

Braderie Hall Rennes

Braderie Hall Rennes samedi 23 mai 2026.

Lieu : Hall

Adresse : Les Champs Libres - 10 cours des Alliés - 35000 RENNES

Ville : 35000 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Braderie Hall Rennes Samedi 23 mai, 14h00 Ille-et-Vilaine

payant

La boutique des Champs Libres organise sa braderie !

Catalogues, affiches, cartes postales, ouvrages divers du Musée de Bretagne, des Champs Libres, de l’Espace des sciences et de la Bibliothèque à prix réduit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-23T14:00:00.000+02:00
Fin : 2026-05-23T19:00:00.000+02:00

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Hall Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine


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