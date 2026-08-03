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AGENDA · Avallon

Braderie populaire Secours populaire Avallon

vendredi 14 août 2026 · Secours populaire · Avallon

Informations pratiques

Début
vendredi 14 août 2026
Fin
vendredi 14 août 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Secours populaire
Adresse
8 Avenue de la République
Ville
89200 Avallon
Département
Yonne
Tarif
Gratuit Gratuit

Avallon

Braderie populaire

Secours populaire 8 Avenue de la République Avallon Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 10:00:00
fin : 2026-08-14 18:00:00

Date(s) :
2026-08-14

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Entrée libre.   .

Secours populaire 8 Avenue de la République Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 99 61 50 45 

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English : Braderie populaire

L’événement Braderie populaire Avallon a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme du Grand Vézelay

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