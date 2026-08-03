Braderie populaire Secours populaire Avallon

Informations pratiques

Avallon

Braderie populaire

Secours populaire 8 Avenue de la République Avallon Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 10:00:00

fin : 2026-08-14 18:00:00

Date(s) :

2026-08-14

Participez à la braderie du Secours Populaire !

Vêtements, jouets, livres… Des bonnes affaires pour tous !

Entrée libre. .

Secours populaire 8 Avenue de la République Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 99 61 50 45

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Braderie populaire

L’événement Braderie populaire Avallon a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme du Grand Vézelay