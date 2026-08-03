AGENDA · Avallon
Braderie populaire Secours populaire Avallon
vendredi 14 août 2026 · Secours populaire · Avallon
Informations pratiques
Avallon
Braderie populaire
Secours populaire 8 Avenue de la République Avallon Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 10:00:00
fin : 2026-08-14 18:00:00
Date(s) :
2026-08-14
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Entrée libre. .
Secours populaire 8 Avenue de la République Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 99 61 50 45
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English : Braderie populaire
L’événement Braderie populaire Avallon a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme du Grand Vézelay
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