Soirée Tango Actuel Terrasses du Bel Air Avallon

Soirée Tango Actuel

Terrasses du Bel Air 1 Rue Basse du Rempart Avallon Yonne

Début : 2026-08-08 18:30:00

Patricio Tripa BONFIGLIO le tango qui déborde d’énergie ; c’est du tango en mouvement perpétuel. Compositeur, arrangeur, chef d’orchestre et bandonéoniste incandescent, il fait partie de celles et ceux qui prouvent que le tango est plus vivant que jamais… et qu’il sait aussi faire trembler les grandes salles. Membre clé de formations majeures du tango contemporain — Fernández Fierro, Astillero, Rascacielos, Rascasuelos. Tripa a façonné un langage musical puissant, urbain et résolument moderne. Il a propulsé le tango sur des scènes mythiques comme le Carnegie Hall à New York ou le Roskilde Festival, temple du rock européen. Oui, le tango peut faire lever les foules. Globetrotter inspiré, il a tourné et enregistré sur les scènes d’Amérique, d’Europe et d’Asie, collaborant notamment avec Gustavo SANTAOLALLA (double Oscar pour la musique de film), se produisant jusqu’à Harvard, et croisant les univers avec des groupes rock emblématiques comme BERSUIT. EN 2023, nous avons été le voir à la Philharmonie de Paris, entouré de deux bandonéons et d’un orchestre monumental de 120 musiciens, interprétant ses propres compositions une claque musicale, une salle comble, et un public conquis. Installé à Paris, Tripa dirige aujourd’hui plusieurs orchestres de tango en Europe et multiplie les projets ambitieux, entre créations collectives et formats intimistes. C’est donc avec une immense joie que Les Terrasses du Bel Air annoncent compter désormais sur Patricio BONFIGLIO comme nouveau Directeur Artistique, pour insuffler encore plus d’audace, de métissage et d’énergie au festival.

Le 8 août, il revient en quartet, pour une rencontre plus proche, plus charnelle, entouré de Cristian Basto (contrebasse), colonne vertébrale du groove, Aude-Liesse Michel (piano), élégance et feu intérieur et Fabian Ishibashi (violon), lyrisme et tension. Au programme compositions originales, tangos classiques repassés à la sauce Tripa, et pour faire vibrer la musique jusque dans le corps, un chanteur argentin invité surprise. Un tango libre, intense, généreux, à écouter, à regarder… et à vivre. .

Terrasses du Bel Air 1 Rue Basse du Rempart Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

