Concert Festivallon LES BLUES2MEN L’HORLOGE Avallon

Avallon

Concert Festivallon LES BLUES2MEN

L’HORLOGE 2 Rue de la Vachère Avallon Yonne

Tarif : – – EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 19:00:00

fin : 2026-08-08 23:59:00

Date(s) :

2026-08-08

Un blues brut et authentique, dans toute sa puissance originelle.

Un résonateur ancestral, vibrant et sensuel. Un harmonica généreux, sincère. Une voix profonde

et habitée.

Christophe Zeb Vialle Moudat (Electric Octopus Orchestra, Rob Strong) et Richie Faret (Cisco

Herzhaft, Rob Strong), armés de riffs rugissants en bottleneck et d’harmonicas éclatants, vous

embarquent dans un set intense, captivant, où chaque note résonne d’émotion. Le tout est

magnifié par l’énergie brute de l’électricité.

Avec Helleluyah , ce duo français s’inscrit dans la grande tradition de la Musique du Diable ,

transportant l’auditeur entre les mystères des marécages du bayou et l’immensité du Delta du

Mississippi. L’album s’enrichit de collaborations prestigieuses, notamment avec Cali, Pascal

Comelade, et bien d’autres.

Retrouvez-lesà L’HORLOGE, où vous pourrez dîner et/ou boire un verre.

Diner possible à partir de 19h, pensez à réserver. Concert à 20h. Entrée Libre. .

L’HORLOGE 2 Rue de la Vachère Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 46 75 24

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English : Concert Festivallon LES BLUES2MEN

L’événement Concert Festivallon LES BLUES2MEN Avallon a été mis à jour le 2026-05-14 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)