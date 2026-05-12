Concert Festivallon GEMMA & THE DRIVER CREP 80 Avallon
Concert Festivallon GEMMA & THE DRIVER CREP 80 Avallon lundi 10 août 2026.
Avallon
Concert Festivallon GEMMA & THE DRIVER
CREP 80 55 Rue de Lyon Avallon Yonne
Tarif : – – EUR
Autres Tarifs
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-10 19:00:00
fin : 2026-08-10 23:59:00
Date(s) :
2026-08-10
Gemma & the Driver c’est Le duo folk pop groovy glamour bilingue qui décoiffe à coups de guitare
et ukulélé, d’humour so british et de folie bien française. Gemma, anglaise, compose et chante en
français avec Cédric, son Driver. Sans renier pour autant ses origines, Gemma chante aussi en
anglais avec un accent impeccable !
C’est du spectacle vivant intergénérationnel et interactif aux tonalités pétillantes et dansantes
emmené par Gemma, troublante diva anglaise à la voix chaude et sensuelle, et Cédric, frenchy
crooner débraillé et déjanté mais plein de tendresse.
Gemma & the Driver c’est un bobsleigh fleuri qui dévale les montagnes russes de la vie et de
l’amour en chantant à tue-tête, il reste des places, alors sautez dans le wagon !
Retrouvez-les à Crep’80, où vous pourrez dîner et/ou boire un verre.
Diner possible à partir de 19h, pensez à réserver. Concert à 21h. Entrée Libre. .
CREP 80 55 Rue de Lyon Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 34 55 07
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English : Concert Festivallon GEMMA & THE DRIVER
L’événement Concert Festivallon GEMMA & THE DRIVER Avallon a été mis à jour le 2026-05-12 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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