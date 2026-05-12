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Concert Festivallon GEMMA & THE DRIVER CREP 80 Avallon

Concert Festivallon GEMMA & THE DRIVER CREP 80 Avallon lundi 10 août 2026.

Lieu : CREP 80

Adresse : 55 Rue de Lyon

Ville : 89200 Avallon

Département : Yonne

Début : lundi 10 août 2026

Fin : mardi 11 août 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : Autres Tarifs

Avallon

Concert Festivallon GEMMA & THE DRIVER

CREP 80 55 Rue de Lyon Avallon Yonne

Tarif : – – EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-10 19:00:00
fin : 2026-08-10 23:59:00

Date(s) :
2026-08-10

Gemma & the Driver c’est Le duo folk pop groovy glamour bilingue qui décoiffe à coups de guitare
et ukulélé, d’humour so british et de folie bien française. Gemma, anglaise, compose et chante en
français avec Cédric, son Driver. Sans renier pour autant ses origines, Gemma chante aussi en
anglais avec un accent impeccable !
C’est du spectacle vivant intergénérationnel et interactif aux tonalités pétillantes et dansantes
emmené par Gemma, troublante diva anglaise à la voix chaude et sensuelle, et Cédric, frenchy
crooner débraillé et déjanté mais plein de tendresse.
Gemma & the Driver c’est un bobsleigh fleuri qui dévale les montagnes russes de la vie et de
l’amour en chantant à tue-tête, il reste des places, alors sautez dans le wagon !
Retrouvez-les à Crep’80, où vous pourrez dîner et/ou boire un verre.
Diner possible à partir de 19h, pensez à réserver. Concert à 21h. Entrée Libre.   .

CREP 80 55 Rue de Lyon Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 34 55 07 

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English : Concert Festivallon GEMMA & THE DRIVER

L’événement Concert Festivallon GEMMA & THE DRIVER Avallon a été mis à jour le 2026-05-12 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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