Braderie semi nocturne Plan d’eau d’Arfeuille Saint-Yrieix-la-Perche

Informations pratiques

Saint-Yrieix-la-Perche

Braderie semi nocturne

Plan d’eau d’Arfeuille Parking lac d’arfeuille Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 17:00:00

fin : 2026-08-05 22:00:00

Date(s) :

2026-08-05

La Recyclerie Arédienne Respir et le Comité Arédien du Secours Populaire organise une braderie semi nocturne sur le parking de l’entrée du camping du Lac d’Arfeuille de Saint Yrieix la Perche. Venez à notre rencontre et profiter de bonnes affaires. .

Plan d’eau d’Arfeuille Parking lac d’arfeuille Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 08 13 06 spf87500@orange.fr

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English : Braderie semi nocturne

L’événement Braderie semi nocturne Saint-Yrieix-la-Perche a été mis à jour le 2026-07-28 par Terres de Limousin