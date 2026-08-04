Braderie semi nocturne Plan d’eau d’Arfeuille Saint-Yrieix-la-Perche
mercredi 5 août 2026 · Plan d'eau d'Arfeuille · Saint-Yrieix-la-Perche
Informations pratiques
Saint-Yrieix-la-Perche
Braderie semi nocturne
Plan d’eau d’Arfeuille Parking lac d’arfeuille Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 17:00:00
fin : 2026-08-05 22:00:00
Date(s) :
2026-08-05
La Recyclerie Arédienne Respir et le Comité Arédien du Secours Populaire organise une braderie semi nocturne sur le parking de l’entrée du camping du Lac d’Arfeuille de Saint Yrieix la Perche. Venez à notre rencontre et profiter de bonnes affaires. .
Plan d’eau d’Arfeuille Parking lac d’arfeuille Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 08 13 06 spf87500@orange.fr
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English : Braderie semi nocturne
L’événement Braderie semi nocturne Saint-Yrieix-la-Perche a été mis à jour le 2026-07-28 par Terres de Limousin
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