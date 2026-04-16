Braderie solidaire de Noël, Secours populaire, Saint-Médard-en-Jalles
Braderie solidaire de Noël, Secours populaire, Saint-Médard-en-Jalles samedi 21 novembre 2026.
Braderie solidaire de Noël Samedi 21 novembre, 09h00 Secours populaire Gironde
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-21T09:00:00+01:00 – 2026-11-21T16:00:00+01:00
Fin : 2026-11-21T09:00:00+01:00 – 2026-11-21T16:00:00+01:00
- Jeux, jouets adultes, enfants, bébés.
- Livres, CD, DVD.
- Brocante, électroménager.
- Linge de maison.
- Bijoux.
- Vaisselle.
- Vêtements neufs et seconde main adultes, enfants, bébés.
- Chaussures adultes, enfants, bébés.
- Puériculture (poussettes, sièges bébé).
- Et notre stand surprise.
Secours populaire 26, rue Aurel Chazeau – 33160Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Hastignan Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « comite-spf-stmedard@orange.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 09 64 46 52 28 »}]
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