Braderie solidaire de Noël, Secours populaire, Saint-Médard-en-Jalles

Braderie solidaire de Noël Samedi 21 novembre, 09h00 Secours populaire Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-21T09:00:00+01:00 – 2026-11-21T16:00:00+01:00

Fin : 2026-11-21T09:00:00+01:00 – 2026-11-21T16:00:00+01:00

Jeux, jouets adultes, enfants, bébés.

Livres, CD, DVD.

Brocante, électroménager.

Linge de maison.

Bijoux.

Vaisselle.

Vêtements neufs et seconde main adultes, enfants, bébés.

Chaussures adultes, enfants, bébés.

Puériculture (poussettes, sièges bébé).

Et notre stand surprise.

Secours populaire 26, rue Aurel Chazeau – 33160Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Hastignan Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « comite-spf-stmedard@orange.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 09 64 46 52 28 »}]

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