Braderie SOLMAT Complexe associatif Matha

Braderie SOLMAT

Complexe associatif 8 Rue des Douves Matha Charente-Maritime

Début : 2026-03-20 09:00:00

fin : 2026-03-21 18:00:00

2026-03-20

Vente de vêtements,linge de maison de seconde main,chaussures

Complexe associatif 8 Rue des Douves Matha 17160 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 76 28 27 denis.fontenil@sfr.fr

