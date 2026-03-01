Braderie SOLMAT Complexe associatif Matha
Braderie SOLMAT Complexe associatif Matha vendredi 20 mars 2026.
Braderie SOLMAT
Complexe associatif 8 Rue des Douves Matha Charente-Maritime
Tarif :
Date et horaire :
Début : 2026-03-20 09:00:00
fin : 2026-03-21 18:00:00
Date(s) :
2026-03-20
Vente de vêtements,linge de maison de seconde main,chaussures
Complexe associatif 8 Rue des Douves Matha 17160 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 76 28 27 denis.fontenil@sfr.fr
L’événement Braderie SOLMAT Matha a été mis à jour le 2026-03-06 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge