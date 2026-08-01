Braderie Vide-greniers Place du Marché, avenue des Sapins, avenue Eisenhower Jullouville

dimanche 23 août 2026 · Place du Marché, avenue des Sapins, avenue Eisenhower · Jullouville

Informations pratiques

Jullouville

Braderie Vide-greniers

Place du Marché, avenue des Sapins, avenue Eisenhower Avenue des Sapins Jullouville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 07:00:00

fin : 2026-08-23 18:00:00

Date(s) :

2026-08-23

AS Jullouville Sartilly organise sa traditionnelle braderie vide-greniers pour professionnels et particuliers.

Sur réservation (exposants).

160 exposants.

Restauration sur place. .

Place du Marché, avenue des Sapins, avenue Eisenhower Avenue des Sapins Jullouville 50610 Manche Normandie +33 2 33 68 23 15 abel.cahu@orange.fr

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English : Braderie Vide-greniers

L’événement Braderie Vide-greniers Jullouville a été mis à jour le 2026-08-10 par OT Granville Terre et Mer