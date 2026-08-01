UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Jullouville

Braderie Vide-greniers Place du Marché, avenue des Sapins, avenue Eisenhower Jullouville

dimanche 23 août 2026 · Place du Marché, avenue des Sapins, avenue Eisenhower · Jullouville

Braderie Vide-greniers Place du Marché, avenue des Sapins, avenue Eisenhower Jullouville

Informations pratiques

Début
dimanche 23 août 2026
Fin
dimanche 23 août 2026
Heure de début
07:00:00
Lieu
Place du Marché, avenue des Sapins, avenue Eisenhower
Adresse
Avenue des Sapins
Ville
50610 Jullouville
Département
Manche
Tarif

Jullouville

Braderie Vide-greniers

Place du Marché, avenue des Sapins, avenue Eisenhower Avenue des Sapins Jullouville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 07:00:00
fin : 2026-08-23 18:00:00

Date(s) :
2026-08-23

AS Jullouville Sartilly organise sa traditionnelle braderie vide-greniers pour professionnels et particuliers.
Sur réservation (exposants).
160 exposants.
Restauration sur place.   .

Place du Marché, avenue des Sapins, avenue Eisenhower Avenue des Sapins Jullouville 50610 Manche Normandie +33 2 33 68 23 15  abel.cahu@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Braderie Vide-greniers

L’événement Braderie Vide-greniers Jullouville a été mis à jour le 2026-08-10 par OT Granville Terre et Mer

À voir aussi à Jullouville (Manche)