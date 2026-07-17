Braises KLAP Maison pour la Danse Kelemenis & Cie Marseille 3e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 3e Arrondissement

Braises

Vendredi 4 décembre 2026 à partir de 19h. KLAP Maison pour la Danse Kelemenis & Cie 5 avenue Rostand Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-04 19:00:00

fin : 2026-12-04

Date(s) :

2026-12-04

Entre index poétique et ancrage dans l’actualité, BRAISES marque la quarantième saison de Kelemenis & Cie.

De quel minerai est constituée une carrière de chorégraphe ? De rire, de fatigue, de suée, d’émois, de coups, de traces ? Nous brûlerons en scène les gestes du passé pour constater de quoi les cendres d’une danse sont faites.







Les dernières pièces de Michel Kelemenis se distinguent par une approche non formelle de la sollicitation adressée aux interprètes. Une dynamique inouïe s’y révèle ; le vivant envahit la scène. Dans sa recherche, le chorégraphe tend à rendre plus profond le point d’ancrage de son désir d’écriture du geste au cœur des corps, pour les libérer, et à travers eux libérer les êtres.









Déjà dans ces œuvres récentes se glissent et se tordent quelques éléments du passé, parfois par malice, parfois par plaisir, par écho thématique ou encore parce qu’il y reconnaît ce qui relève d’une syntaxe personnelle. BRAISES invite 7 interprètes à s’emparer d’éléments glanés dans les archives immatérielles faites d’images, d’émotions et de mémoire fragmentaire, pour, non pas régénérer les formes, mais en faire le carburant d’élans actualisés par les corps d’aujourd’hui…







L’heure est à la liberté d’une flânerie dans le bonheur de la présence aux danseurs et danseuses, qui transforment l’écriture en enluminures par leur éclairage régénérant, désinvolte, baroque et joueur. Un acte de création mis en musique par le complice Angelos Liaros Copola, pour savourer le présent ensemble, contre une réalité environnante hostile, anxiogène, esseulante et guerrière.









Entre index poétique et ancrage dans l’actualité, BRAISES marque la quarantième saison de Kelemenis&cie.









Conception, chorégraphie, scénographie Michel Kelemenis

Création musicale Angelos Liaros Copola

Interprètes 7 danseurs et danseuses de Kelemenis & Cie .

KLAP Maison pour la Danse Kelemenis & Cie 5 avenue Rostand Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Combining political commentary with a firm grounding in current events, *BRAISES* marks the 40th season of Kelemenis & Cie.

L’événement Braises Marseille 3e Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-17 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille