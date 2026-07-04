Brama + A Tot Vedentòt + Bal Gascon Pèth CaféMusic Mont-de-Marsan

Informations pratiques

Mont-de-Marsan

Brama + A Tot Vedentòt + Bal Gascon Pèth

CaféMusic 4, cale de la Marine Mont-de-Marsan Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-30 20:30:00

fin : 2026-10-30 23:30:00

Date(s) :

2026-10-30

Cette année, l’Autonada commence au CaféMusic, une soirée dédiée aux jeunes artistes qui font vibrer la langue et la culture Gasconne.

L’Auvèrnhe de Brama et son rock hypnotique, la Gasconha de Pèth et son bal flamboyant, et les jeunes pousses d’A Tot Vedentòt pour lancer la soirée voilà le cocktail proposé, venez y goûter !

En coproduction avec l’ACPL (ASSOCIATION POUR LA CULTURE POPULAIRE DANS LES LANDES) et en partenariat avec Validada et le Conservatoire des Landes.

Le projet A Tot Vedent rassemble les conservatoires et écoles de musique du Sud Gasconha (Bigòrra, Lanas, Biarn), et est soutenu par le département 64. .

CaféMusic 4, cale de la Marine Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 85 92 92

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English :

L’événement Brama + A Tot Vedentòt + Bal Gascon Pèth Mont-de-Marsan a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Mont-de-Marsan