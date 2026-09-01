Informations pratiques

Chantilly

Brame du Cerf en forêt de Chantilly

Chantilly Oise

Tarif : 18 – 18 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11 20:30:00

fin : 2026-09-11

Date(s) :

2026-09-11 2026-09-18

Accompagnés par un guide de l’Office national des forêts (ONF), partez à l’écoute du brame.

Lieu communiqué deux jours avant la sortie, après inscription validée par le règlement de la sortie. Prévoir des vêtements sombres et discrets adaptés au temps.

À la tombée du jour, plongez au cœur de la forêt de Chantilly pour vivre l’un des grands rendez-vous de l’automne le brame du cerf.

Accompagnés par un guide de l’Office national des forêts (ONF), partez à l’écoute de ce cri impressionnant qui résonne dans la forêt pendant la période des amours.

Cette sortie est avant tout une expérience d’écoute et d’immersion en pleine nature l’objectif n’est pas d’observer les cerfs, mais de tenter d’entendre leur brame dans leur milieu naturel. Les animaux étant sauvages et totalement libres de leurs mouvements, l’écoute du brame ne peut jamais être garantie.

La sortie nécessite de marcher plusieurs kilomètres en forêt, parfois sur des chemins irréguliers et dans l’obscurité. Une bonne condition physique est donc recommandée.

Le lieu de rendez-vous sera communiqué deux jours avant la sortie, une fois l’inscription validée par le règlement.

Prévoyez de bonnes chaussures de marche ainsi que des vêtements sombres, discrets et adaptés aux conditions météorologiques.

Une expérience privilégiée pour découvrir la forêt de Chantilly autrement, dans le calme et le respect de la faune sauvage. .

Chantilly 60500 Oise Hauts-de-France +33 3 44 67 37 37 accueil@chantilly-senlis-tourisme.com

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English :

Accompanied by a guide from the National Forest Service (ONF), set out to listen for the deer rut.

The location will be provided two days before the outing, after your registration has been confirmed by payment of the outing fee. Please wear dark, inconspicuous clothing appropriate for the weather.

L’événement Brame du Cerf en forêt de Chantilly Chantilly a été mis à jour le 2024-08-02 par Chantilly-Senlis Tourisme