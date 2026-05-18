Branche & Ciné | Pierrefonds Pierrefonds

Pierrefonds

Branche & Ciné | Pierrefonds

Rue Viollet le Duc Pierrefonds Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 18:00:00

fin : 2026-07-10 00:00:00

Date(s) :

2026-07-10

Le festival Branche & Ciné invite le public à vivre des projections gratuites en pleine forêt, à la tombée de la nuit.

Écran géant, transats et ambiance sylvestre le cinéma s’installe au coeur de sites naturels d’exception. Chaque soirée devient une immersion où la forêt se fait décor, personnage et source d’émotions. Des animations nature, des ateliers ou balades commentées enrichissent l’expérience.

Durant ces projections, sous les arbres, la nuit transforme la forêt en cinéma grandeur nature, pour une expérience unique.

Programme à Pierrefonds, vendredi 10 juillet

– 18h Jeux en bois proposés par les Jeux de Pascalou

– 20h Le château se raconte en transat Discussions et échanges en présence d’un guide. Même les habitués du château ne savent pas tout de son histoire, de ses secrets d’architecture, ses anecdotes… Posez toutes vos questions oui, même les plus indiscrètes sur les travaux ou les mystères des lieux. Une parenthèse privilégiée pour découvrir ce patrimoine autrement.

Vente de glaces à partir de 17h Les Glaces Beaux-Monts

– 22h15 Projection Le robot sauvage

Le festival Branche & Ciné invite le public à vivre des projections gratuites en pleine forêt, à la tombée de la nuit.

Écran géant, transats et ambiance sylvestre le cinéma s’installe au coeur de sites naturels d’exception. Chaque soirée devient une immersion où la forêt se fait décor, personnage et source d’émotions. Des animations nature, des ateliers ou balades commentées enrichissent l’expérience.

Durant ces projections, sous les arbres, la nuit transforme la forêt en cinéma grandeur nature, pour une expérience unique.

Programme à Pierrefonds, vendredi 10 juillet

– 18h Jeux en bois proposés par les Jeux de Pascalou

– 20h Le château se raconte en transat Discussions et échanges en présence d’un guide. Même les habitués du château ne savent pas tout de son histoire, de ses secrets d’architecture, ses anecdotes… Posez toutes vos questions oui, même les plus indiscrètes sur les travaux ou les mystères des lieux. Une parenthèse privilégiée pour découvrir ce patrimoine autrement.

Vente de glaces à partir de 17h Les Glaces Beaux-Monts

– 22h15 Projection Le robot sauvage .

Rue Viollet le Duc Pierrefonds 60350 Oise Hauts-de-France

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English :

The Branche & Ciné festival invites the public to enjoy free screenings in the forest at dusk.

Giant screen, deckchairs and a sylvan atmosphere: the cinema takes up residence in the heart of exceptional natural sites. Each evening becomes an immersive experience, with the forest as backdrop, character and source of emotions. Nature activities, workshops and guided walks enhance the experience.

During these screenings, under the trees, the night transforms the forest into a life-size cinema, for a unique experience.

Program at Pierrefonds, Friday July 10

– 6pm: Wooden games presented by Jeux de Pascalou

– 8pm: Le château se raconte en transat Discussions and exchanges in the presence of a guide. Even regular visitors to the château don’t know everything about its history, architectural secrets and anecdotes? Ask all your questions yes, even the most indiscreet ones about the work being carried out or the mysteries of the site. It’s a unique opportunity to discover our heritage in a different way.

Ice-cream sales from 5pm Les Glaces Beaux-Monts

– 10:15pm: Screening of Le robot sauvage ( The Wild Robot )

L’événement Branche & Ciné | Pierrefonds Pierrefonds a été mis à jour le 2026-05-18 par Compiègne Pierrefonds Tourisme