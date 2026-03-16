[BRASS BAND de la Sirène de Paris] Légendes Nordiques Le Pavillon de la Sirène PARIS

Le Brass Band de la Sirène vous propose une immersion au cœur des imaginaires nordiques, entre épopées, vastes étendues et spiritualité. Au programme : Osterfjorden – Stijn Aertgeerts, Peer Gynt : In the Hall of the mountain King – Grieg, Peer Gynt : Solveig’s Song – Grieg, Sigurd Jorsalfar – Marche hommage – Grieg, How to train your dragon – John Powell, Pupitrophone – Maxime Bassa, Serenity – Ola Gjeilo, Lord of the ring : The Fellowship of the Ring, ABBA Gold

Direction : Anthony Ropp

Venez découvrir le prochain programme du Brass Band de la Sirène de Paris au Pavillon de la Sirène !

Le vendredi 29 mai 2026

de 20h00 à 21h30

gratuit

Libre Participation

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-29T23:00:00+02:00

fin : 2026-05-30T00:30:00+02:00

Date(s) : 2026-05-29T20:00:00+02:00_2026-05-29T21:30:00+02:00

Le Pavillon de la Sirène 20 Rue Dareau 75014 PARIS

https://lepavillondelasirene.fr/agenda/brass-band-sirene-legendes-nordiques pavillon@lasirene.info



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