[BRASS BAND de la Sirène de Paris] Légendes Nordiques Le Pavillon de la Sirène PARIS
[BRASS BAND de la Sirène de Paris] Légendes Nordiques Le Pavillon de la Sirène PARIS vendredi 29 mai 2026.
Le Brass Band de la Sirène vous propose une immersion au cœur des imaginaires nordiques, entre épopées, vastes étendues et spiritualité. Au programme : Osterfjorden – Stijn Aertgeerts, Peer Gynt : In the Hall of the mountain King – Grieg, Peer Gynt : Solveig’s Song – Grieg, Sigurd Jorsalfar – Marche hommage – Grieg, How to train your dragon – John Powell, Pupitrophone – Maxime Bassa, Serenity – Ola Gjeilo, Lord of the ring : The Fellowship of the Ring, ABBA Gold
Direction : Anthony Ropp
Venez découvrir le prochain programme du Brass Band de la Sirène de Paris au Pavillon de la Sirène !
Le vendredi 29 mai 2026
de 20h00 à 21h30
gratuit
Libre Participation
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-29T23:00:00+02:00
fin : 2026-05-30T00:30:00+02:00
Date(s) : 2026-05-29T20:00:00+02:00_2026-05-29T21:30:00+02:00
Le Pavillon de la Sirène 20 Rue Dareau 75014 PARIS
https://lepavillondelasirene.fr/agenda/brass-band-sirene-legendes-nordiques pavillon@lasirene.info
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