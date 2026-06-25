Brassards & Nénuphars • Compagnie Entre Eux Deux Rives Piscine de Cusset Cusset

Informations pratiques

Cusset

Brassards & Nénuphars • Compagnie Entre Eux Deux Rives

Piscine de Cusset 44 avenue de l’Europe Cusset Allier

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-08

fin : 2026-11-08

Date(s) :

2026-11-08

FESTIVAL TINTAMARRE 2026



On ne présente plus Claire Petit et Sylvain Desplagnes, artistes complices du territoire et compagnons de route du Théâtre de Cusset.

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Piscine de Cusset 44 avenue de l’Europe Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 89 45 culture@ville-cusset.fr

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English :

TINTAMARRE FESTIVAL 2026

Claire Petit and Sylvain Desplagnes need no introduction—they are artists deeply connected to the region and longtime collaborators with the Théâtre de Cusset.

L’événement Brassards & Nénuphars • Compagnie Entre Eux Deux Rives Cusset a été mis à jour le 2026-08-31 par Vichy Destinations