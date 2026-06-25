Brassards & Nénuphars • Compagnie Entre Eux Deux Rives Piscine de Cusset Cusset
dimanche 8 novembre 2026 · Piscine de Cusset · Cusset
Informations pratiques
Cusset
Brassards & Nénuphars • Compagnie Entre Eux Deux Rives
Piscine de Cusset 44 avenue de l’Europe Cusset Allier
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-08
fin : 2026-11-08
Date(s) :
2026-11-08
FESTIVAL TINTAMARRE 2026
On ne présente plus Claire Petit et Sylvain Desplagnes, artistes complices du territoire et compagnons de route du Théâtre de Cusset.
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Piscine de Cusset 44 avenue de l’Europe Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 89 45 culture@ville-cusset.fr
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English :
TINTAMARRE FESTIVAL 2026
Claire Petit and Sylvain Desplagnes need no introduction—they are artists deeply connected to the region and longtime collaborators with the Théâtre de Cusset.
L’événement Brassards & Nénuphars • Compagnie Entre Eux Deux Rives Cusset a été mis à jour le 2026-08-31 par Vichy Destinations
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