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AGENDA · Cusset

Brassards & Nénuphars • Compagnie Entre Eux Deux Rives Piscine de Cusset Cusset

dimanche 8 novembre 2026 · Piscine de Cusset · Cusset

Informations pratiques

Début
dimanche 8 novembre 2026
Fin
dimanche 8 novembre 2026
Lieu
Piscine de Cusset
Adresse
44 avenue de l'Europe
Ville
03300 Cusset
Département
Allier
Tarif
8 8 8

Cusset

Brassards & Nénuphars • Compagnie Entre Eux Deux Rives

Piscine de Cusset 44 avenue de l’Europe Cusset Allier

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-08
fin : 2026-11-08

Date(s) :
2026-11-08

FESTIVAL TINTAMARRE 2026

On ne présente plus Claire Petit et Sylvain Desplagnes, artistes complices du territoire et compagnons de route du Théâtre de Cusset.
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Piscine de Cusset 44 avenue de l’Europe Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 89 45  culture@ville-cusset.fr

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English :

TINTAMARRE FESTIVAL 2026

Claire Petit and Sylvain Desplagnes need no introduction—they are artists deeply connected to the region and longtime collaborators with the Théâtre de Cusset.

L’événement Brassards & Nénuphars • Compagnie Entre Eux Deux Rives Cusset a été mis à jour le 2026-08-31 par Vichy Destinations

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