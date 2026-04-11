Informations pratiques

Beaulieu-lès-Loches

Brassens, le farouche humaniste

Rue des Morins Beaulieu-lès-Loches Indre-et-Loire

Tarif : 15 – 15 – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-12 20:30:00

fin : 2026-12-12 22:30:00

Date(s) :

2026-12-12

Agnès et Joseph Doherty vous présenteront les idées de Brassens, comment ses textes peuvent éclairer notre époque ils présenteront leur Brassens. La deuxième partie de soirée sera réservée à “Votre Brassens”, ils chanteront avec vous et à la demande, les chansons du Sétois que vous aimez.

Agnès et Joseph Doherty vous présenteront les idées de Brassens, comment ses textes peuvent éclairer notre époque ils présenteront leur Brassens. La deuxième partie de soirée sera réservée à “Votre Brassens”, ils chanteront avec vous et à la demande, les chansons du Sétois que vous aimez. 15 .

Rue des Morins Beaulieu-lès-Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 92 22 26 nacelculture@gmail.com

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English :

Agnès and Joseph Doherty will introduce you to Brassens’ ideas and explain how his lyrics can shed light on our times: they will present their take on Brassens. The second half of the evening will be dedicated to “Your Brassens”; they’ll sing along with you and, upon request, perform the songs by the Sète native that you love.

L’événement Brassens, le farouche humaniste Beaulieu-lès-Loches a été mis à jour le 2026-08-16 par Loches Touraine Châteaux de la Loire