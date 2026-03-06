La boîte à talents en concert Beaulieu-lès-Loches

La boîte à talents en concert

Rue des Viantaises Beaulieu-lès-Loches Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2026-09-12 20:30:00
fin : 2026-09-12

2026-09-12

La boîte à talents fait son show !
La boîte à talents fait son show !   .

Rue des Viantaises Beaulieu-lès-Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 62 86 52 10  baptistemassart.pro@gmail.com

English :

The talent box puts on a show!

