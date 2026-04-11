Informations pratiques

Beaulieu-lès-Loches

Dimanches de caractère Le maraîchage, activité de toujours

Rue de la Charbonnerie Beaulieu-lès-Loches Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06 15:00:00

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-09-06

À travers une déambulation, découvrez l’histoire maraîchère de Beaulieu-lès-Loches, ses jardins, ses paysages et les récits liés à cette activité emblématique de la commune.

Les Dimanches de Caractère est un rendez-vous proposé par le réseau des Petites Cités de Caractère® Centre-Val de Loire.

Cette visite invite à découvrir l’histoire maraîchère de la commune, située au cœur d’une vallée fertile où les cultures maraîchères et les jardins nourriciers ont longtemps rythmé la vie locale. Au fil d’une déambulation, partez à la découverte de lieux, de paysages et de récits qui témoignent de ce patrimoine vivant et quotidien. Une occasion de porter un regard différent sur Beaulieu-lès-Loches et de mieux comprendre l’importance du maraîchage dans son histoire. La visite se clôturera par une dégustation de produits locaux. .

Rue de la Charbonnerie Beaulieu-lès-Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

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English :

%C0 Take a stroll and discover the market history of Beaulieu-l%Es-Loches, its gardens, its landscapes, and the stories associated with this iconic local activity.

L’événement Dimanches de caractère Le maraîchage, activité de toujours Beaulieu-lès-Loches a été mis à jour le 2026-08-13 par ADT 37