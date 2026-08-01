Informations pratiques

Beaulieu-lès-Loches

Atelier d’exploration créative

4 Place du Maréchal Leclerc Beaulieu-lès-Loches Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30 10:30:00

fin : 2026-08-30 12:30:00

Date(s) :

2026-08-30

À travers la peinture, les pastels, l’encre, le collage, mais aussi le mouvement, la musique et l’écriture spontanée, explorez votre univers intérieur en mêlant création, exploration sensorielle et musique. Ouvert à tous, sans prérequis artistique.

Les ateliers d’exploration créative sont des espaces de création libre et intuitive, conçus comme des parenthèses sensibles pour ralentir, ressentir et créer autrement. À travers la peinture, les pastels, l’encre, le collage, mais aussi le mouvement, la musique et l’écriture spontanée, chacun·e est invité·e à explorer son univers intérieur. L’accent est mis sur l’expérience du processus créatif plutôt que sur le résultat esthétique. Chaque séance, guidée par une thématique inspirante, mêle création, exploration sensorielle, musique et temps de partage dans un cadre bienveillant. Ouverts à toutes et tous, sans prérequis artistique. .

4 Place du Maréchal Leclerc Beaulieu-lès-Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 7 84 61 61 64 claireshaktiart@gmail.com

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English :

%C0 Through painting, pastels, ink, collage, as well as movement, music, and spontaneous writing, explore your inner world by combining creativity, sensory exploration, and music. Open to everyone; no artistic experience required.

L’événement Atelier d’exploration créative Beaulieu-lès-Loches a été mis à jour le 2026-08-08 par Loches Touraine Châteaux de la Loire