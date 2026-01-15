Brocante à la guinguette Beaulieu-lès-Loches
Brocante à la guinguette Beaulieu-lès-Loches dimanche 12 avril 2026.
Brocante à la guinguette
Rue des Viantaises Beaulieu-lès-Loches Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : 
Début : 2026-04-12 08:00:00
fin : 2026-09-06 18:00:00
Début : 2026-04-12 08:00:00
fin : 2026-09-06 18:00:00
Date(s) :
2026-04-12 2026-09-06
Brocante organisée par la guinguette Les Javanaises.
Rue des Viantaises Beaulieu-lès-Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 62 86 52 10 baptistemassart.pro@gmail.com
English :
Flea market organized by the guinguette Les Javanaises.
L’événement Brocante à la guinguette Beaulieu-lès-Loches a été mis à jour le 2026-02-05 par Loches Touraine Châteaux de la Loire