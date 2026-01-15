Brocante à la guinguette Beaulieu-lès-Loches

Brocante à la guinguette

Rue des Viantaises Beaulieu-lès-Loches Indre-et-Loire

Gratuit

Début : 2026-04-12 08:00:00

fin : 2026-09-06 18:00:00

2026-04-12 2026-09-06

Brocante organisée par la guinguette Les Javanaises.

Rue des Viantaises Beaulieu-lès-Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 62 86 52 16 baptistemassart.pro@gmail.com

Flea market organized by the guinguette Les Javanaises.

