BRAZIL ‘A ROCK LE DUO Fanny Rinaldi Visan

Visan

BRAZIL ‘A ROCK LE DUO

Fanny Rinaldi Camping de l’Hérein Visan Vaucluse

Tarif : 18 – 18 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 19:30:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

SOIRÉE LIVE AU CAMPING DE L’HÉREIN VISAN

Samedi 11 juillet À partir de 19h30



️ Au menu

Salade verte

Lasagne maison

Dessert

Tarif

• Adultes 18 €

• Enfants (-10 ans) 11 €

.

Fanny Rinaldi Camping de l’Hérein Visan 84820 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 41 95 99 accueil@campingvisan.com

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English :

LIVE EVENING AT THE CAMPING DE L’H%C9REIN IN VISAN

Saturday, July 11 %C0 starting at 7:30 p.m.

? On the menu:

Green salad

Homemade lasagna

Dessert

Price:

? Adults: 18 ?

? Children (under 10): 11 ?

L’événement BRAZIL ‘A ROCK LE DUO Visan a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes