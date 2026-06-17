BRAZIL ‘A ROCK LE DUO Fanny Rinaldi Visan
BRAZIL ‘A ROCK LE DUO Fanny Rinaldi Visan samedi 11 juillet 2026.
Visan
BRAZIL ‘A ROCK LE DUO
Fanny Rinaldi Camping de l’Hérein Visan Vaucluse
Tarif : 18 – 18 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 19:30:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
SOIRÉE LIVE AU CAMPING DE L’HÉREIN VISAN
Samedi 11 juillet À partir de 19h30
️ Au menu
Salade verte
Lasagne maison
Dessert
Tarif
• Adultes 18 €
• Enfants (-10 ans) 11 €
.
Fanny Rinaldi Camping de l’Hérein Visan 84820 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 41 95 99 accueil@campingvisan.com
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English :
LIVE EVENING AT THE CAMPING DE L’H%C9REIN IN VISAN
Saturday, July 11 %C0 starting at 7:30 p.m.
? On the menu:
Green salad
Homemade lasagna
Dessert
Price:
? Adults: 18 ?
? Children (under 10): 11 ?
L’événement BRAZIL ‘A ROCK LE DUO Visan a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes
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