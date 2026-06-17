SOIREE DJ Fanny Rinaldi Visan
SOIREE DJ Fanny Rinaldi Visan mardi 14 juillet 2026.
Visan
SOIREE DJ
Fanny Rinaldi Camping de l’Hérein Visan Vaucluse
Tarif : 22 – 22 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 19:30:00
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
CÉLÉBRONS LE 14 JUILLET ENSEMBLE AU CAMPING DE L’HÉREIN
Mardi 14 juillet À partir de 19h30 Soirée DJ LULU
Salade composée
Araignées de porc
Haricots verts en persillade
Dessert
Vin à volonté
.
Fanny Rinaldi Camping de l’Hérein Visan 84820 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 41 95 99 accueil@campingvisan.com
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English :
LET’S CELEBRATE JULY 14 TOGETHER AT THE CAMPING DE L’HÉREIN
Tuesday, July 14 %C0 Starting at 7:30 p.m. DJ LULU Night
Mixed Salad
Pork spiders
Green beans with parsley
Dessert
All-you-can-drink wine
L’événement SOIREE DJ Visan a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes
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