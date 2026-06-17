SOIREE DJ Fanny Rinaldi Visan

Visan

SOIREE DJ

Fanny Rinaldi Camping de l’Hérein Visan Vaucluse

Tarif : 22 – 22 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 19:30:00

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

CÉLÉBRONS LE 14 JUILLET ENSEMBLE AU CAMPING DE L’HÉREIN

Mardi 14 juillet À partir de 19h30 Soirée DJ LULU

Salade composée

Araignées de porc

Haricots verts en persillade

Dessert

Vin à volonté

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Fanny Rinaldi Camping de l’Hérein Visan 84820 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 41 95 99 accueil@campingvisan.com

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English :

LET’S CELEBRATE JULY 14 TOGETHER AT THE CAMPING DE L’HÉREIN

Tuesday, July 14 %C0 Starting at 7:30 p.m. DJ LULU Night

Mixed Salad

Pork spiders

Green beans with parsley

Dessert

All-you-can-drink wine

L’événement SOIREE DJ Visan a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes