SOIREE KARAOKE Fanny Rinaldi Visan

Visan

SOIREE KARAOKE

Fanny Rinaldi Camping de l’Hérein Visan Vaucluse

Tarif : 20 – 20 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 19:30:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

SUMMER KARAOKÉ À VISAN

️ Menu à 20€

Moules-frites maison à volonté

Dessert

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Fanny Rinaldi Camping de l’Hérein Visan 84820 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 41 95 99 accueil@campingvisan.com

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English :

SUMMER KARAOK%C9 %C0 VISAN

? Menu %E0 20?

House-made mussels and fries %E0 as much as you like

Dessert

L’événement SOIREE KARAOKE Visan a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes