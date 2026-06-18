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SOIREE KARAOKE Fanny Rinaldi Visan

SOIREE KARAOKE Fanny Rinaldi Visan samedi 18 juillet 2026.

Lieu : Fanny Rinaldi

Adresse : Camping de l'Hérein

Ville : 84820 Visan

Département : Vaucluse

Début : samedi 18 juillet 2026

Fin : samedi 18 juillet 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif : 20 20

Visan

SOIREE KARAOKE

Fanny Rinaldi Camping de l’Hérein Visan Vaucluse

Tarif : 20 – 20 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 19:30:00
fin : 2026-07-18

Date(s) :
2026-07-18

SUMMER KARAOKÉ À VISAN
️ Menu à 20€
Moules-frites maison à volonté
Dessert
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Fanny Rinaldi Camping de l’Hérein Visan 84820 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 41 95 99  accueil@campingvisan.com

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English :

SUMMER KARAOK%C9 %C0 VISAN
? Menu %E0 20?
House-made mussels and fries %E0 as much as you like
Dessert

L’événement SOIREE KARAOKE Visan a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes

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