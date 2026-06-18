SOIREE KARAOKE Fanny Rinaldi Visan
SOIREE KARAOKE Fanny Rinaldi Visan samedi 18 juillet 2026.
Visan
SOIREE KARAOKE
Fanny Rinaldi Camping de l’Hérein Visan Vaucluse
Tarif : 20 – 20 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 19:30:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
SUMMER KARAOKÉ À VISAN
️ Menu à 20€
Moules-frites maison à volonté
Dessert
.
Fanny Rinaldi Camping de l’Hérein Visan 84820 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 41 95 99 accueil@campingvisan.com
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English :
SUMMER KARAOK%C9 %C0 VISAN
? Menu %E0 20?
House-made mussels and fries %E0 as much as you like
Dessert
L’événement SOIREE KARAOKE Visan a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes
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