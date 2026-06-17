Pop rock rosé Cave de Visan Visan
Pop rock rosé Cave de Visan Visan lundi 20 juillet 2026.
Visan
Pop rock rosé
Cave de Visan BP22 Visan Vaucluse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 19:30:00
fin : 2026-07-20 23:00:00
Date(s) :
2026-07-20
Barbecue préparé par nos vignerons et animation musicale
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Cave de Visan BP22 Visan 84820 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 28 50 89
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English :
Barbecue prepared by our winemakers and live music
L’événement Pop rock rosé Visan a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes
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