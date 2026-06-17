Pop rock rosé Cave de Visan Visan

Visan

Pop rock rosé

Cave de Visan BP22 Visan Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20 19:30:00

fin : 2026-07-20 23:00:00

Date(s) :

2026-07-20

Barbecue préparé par nos vignerons et animation musicale

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Cave de Visan BP22 Visan 84820 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 28 50 89

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English :

Barbecue prepared by our winemakers and live music

L’événement Pop rock rosé Visan a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes