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Pop rock rosé Cave de Visan Visan

Pop rock rosé Cave de Visan Visan lundi 20 juillet 2026.

Lieu : Cave de Visan

Adresse : BP22

Ville : 84820 Visan

Département : Vaucluse

Début : lundi 20 juillet 2026

Fin : mardi 21 juillet 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif :

Visan

Pop rock rosé

Cave de Visan BP22 Visan Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 19:30:00
fin : 2026-07-20 23:00:00

Date(s) :
2026-07-20

Barbecue préparé par nos vignerons et animation musicale
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Cave de Visan BP22 Visan 84820 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 28 50 89 

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English :

Barbecue prepared by our winemakers and live music

L’événement Pop rock rosé Visan a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes

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