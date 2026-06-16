Summer Karaoke Fanny Rinaldi Visan
Summer Karaoke Fanny Rinaldi Visan samedi 18 juillet 2026.
Visan
Summer Karaoke
Fanny Rinaldi Camping de l’Hérein Visan Vaucluse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 19:30:00
fin : 2026-07-18 22:00:00
Date(s) :
2026-07-18
Soirée karaoke au camping l’Hérein avec restauration sur place. sur reservation
.
Fanny Rinaldi Camping de l’Hérein Visan 84820 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 41 95 99
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English :
Karaoke night at L’Hérein Campground with on-site dining. Reservations required.
L’événement Summer Karaoke Visan a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes
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