Summer Karaoke Fanny Rinaldi Visan

Visan

Summer Karaoke

Fanny Rinaldi Camping de l’Hérein Visan Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 19:30:00

fin : 2026-07-18 22:00:00

Date(s) :

2026-07-18

Soirée karaoke au camping l’Hérein avec restauration sur place. sur reservation

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Fanny Rinaldi Camping de l’Hérein Visan 84820 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 41 95 99

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English :

Karaoke night at L’Hérein Campground with on-site dining. Reservations required.

L’événement Summer Karaoke Visan a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes