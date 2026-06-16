Soirée duo pop rock live Fanny Rinaldi Visan
Soirée duo pop rock live Fanny Rinaldi Visan samedi 11 juillet 2026.
Visan
Soirée duo pop rock live
Fanny Rinaldi Camping de l’Hérein Visan Vaucluse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 19:30:00
fin : 2026-07-11 22:00:00
Date(s) :
2026-07-11
Soirée Pop Rock au Camping l’Hérein avec restauration. inscription avant le 10/07
.
Fanny Rinaldi Camping de l’Hérein Visan 84820 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 41 95 99
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English :
Pop Rock Night at Camping l’Hérein with food service. Register by July 10.
L’événement Soirée duo pop rock live Visan a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes
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