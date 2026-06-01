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Fête de la Musique avenue du Général de Gaulle Visan

Fête de la Musique avenue du Général de Gaulle Visan samedi 20 juin 2026.

Lieu : avenue du Général de Gaulle

Adresse : Place de la coconière

Ville : 84820 Visan

Département : Vaucluse

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif :

Visan

Fête de la Musique

avenue du Général de Gaulle Place de la coconière Visan Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 19:30:00
fin : 2026-06-20 23:00:00

Date(s) :
2026-06-20

Les restaurateurs de Visan s’associent pour proposer une soirée festive avec concert sur la place
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avenue du Général de Gaulle Place de la coconière Visan 84820 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 41 97 25  point-tourisme-visan@wanadoo.fr

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English :

Visan restaurateurs join forces for a festive evening with a concert on the square

L’événement Fête de la Musique Visan a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes

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