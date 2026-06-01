Fête de la Musique avenue du Général de Gaulle Visan samedi 20 juin 2026.

Visan

Fête de la Musique

avenue du Général de Gaulle Place de la coconière Visan Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 19:30:00

fin : 2026-06-20 23:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Les restaurateurs de Visan s’associent pour proposer une soirée festive avec concert sur la place

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avenue du Général de Gaulle Place de la coconière Visan 84820 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 41 97 25 point-tourisme-visan@wanadoo.fr

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English :

Visan restaurateurs join forces for a festive evening with a concert on the square

L’événement Fête de la Musique Visan a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes