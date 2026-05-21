Évasion en Camion Vintage au Cœur des Vignes Domaine de Lucéna Visan

Visan

Évasion en Camion Vintage au Cœur des Vignes

Domaine de Lucéna 1600 chemin du rastelet Visan Vaucluse

Tarif : 25 – 25 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 17:00:00

fin : 2026-07-21 20:00:00

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-21 2026-07-28

Installez-vous à bord de notre camion militaire vintage pour explorer les vignes autrement. Une aventure authentique ponctuée d’anecdotes, de panoramas d’exception et d’un apéritif provençal accompagné des vins du domaine.

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Domaine de Lucéna 1600 chemin du rastelet Visan 84820 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 28 71 22 contact@domainedelucena.fr

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English :

Climb aboard our vintage military truck to explore the vineyards in a whole new way. An authentic adventure punctuated by anecdotes, exceptional panoramas and a Provencal aperitif accompanied by our estate wines.

L’événement Évasion en Camion Vintage au Cœur des Vignes Visan a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes