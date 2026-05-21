Évasion en Camion Vintage au Cœur des Vignes Domaine de Lucéna Visan
Évasion en Camion Vintage au Cœur des Vignes Domaine de Lucéna Visan mardi 7 juillet 2026.
Visan
Évasion en Camion Vintage au Cœur des Vignes
Domaine de Lucéna 1600 chemin du rastelet Visan Vaucluse
Tarif : 25 – 25 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 17:00:00
fin : 2026-07-21 20:00:00
Date(s) :
2026-07-07 2026-07-21 2026-07-28
Installez-vous à bord de notre camion militaire vintage pour explorer les vignes autrement. Une aventure authentique ponctuée d’anecdotes, de panoramas d’exception et d’un apéritif provençal accompagné des vins du domaine.
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Domaine de Lucéna 1600 chemin du rastelet Visan 84820 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 28 71 22 contact@domainedelucena.fr
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English :
Climb aboard our vintage military truck to explore the vineyards in a whole new way. An authentic adventure punctuated by anecdotes, exceptional panoramas and a Provencal aperitif accompanied by our estate wines.
L’événement Évasion en Camion Vintage au Cœur des Vignes Visan a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes
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