Brel ! Le spectacle Joué-lès-Tours
mercredi 7 octobre 2026 · Joué-lès-Tours
Informations pratiques
Joué-lès-Tours
Brel ! Le spectacle
Joué-lès-Tours Indre-et-Loire
Tarif : – – 59.4 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-10-07 20:00:00
fin : 2026-10-07
Date(s) :
2026-10-07
Un Voyage Inoubliable dans l’Univers de Jacques Brel !
Olivier Laurent nous offre un hommage bouleversant à Jacques Brel dans Brel ! Le Spectacle, qui laisse une empreinte indélébile, sous la direction de Gil Marsalla & Directo Prod.
Un Voyage Inoubliable dans l’Univers de Jacques Brel !
Olivier Laurent nous offre un hommage bouleversant à Jacques Brel dans Brel ! Le Spectacle, qui laisse une empreinte indélébile, sous la direction de Gil Marsalla & Directo Prod. Bien plus qu’un concert, c’est une immersion vibrante dans l’âme du grand Jacques. Olivier Laurent ne l’imite pas il devient Brel, faisant revivre ses chansons avec une intensité hors du commun et une émotion d’une rare puissance.
Accompagné par quatre musiciens d’exception, il vous emporte dans un tourbillon d’émotions, de la fougue de La Valse À Mille Temps à la profondeur déchirante de Voir Un Ami Pleurer. .
Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
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English :
An Unforgettable Journey into the World of Jacques Brel!
Olivier Laurent pays a moving tribute to Jacques Brel in *Brel! Le Spectacle*, a show that leaves an indelible impression, directed by Gil Marsalla & Directo Prod.
L’événement Brel ! Le spectacle Joué-lès-Tours a été mis à jour le 2026-08-17 par ADT 37
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