Informations pratiques

Joué-lès-Tours

Brel ! Le spectacle

Joué-lès-Tours Indre-et-Loire

Tarif : – – 59.4 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-10-07 20:00:00

fin : 2026-10-07

Date(s) :

2026-10-07

Un Voyage Inoubliable dans l’Univers de Jacques Brel !

Olivier Laurent nous offre un hommage bouleversant à Jacques Brel dans Brel ! Le Spectacle, qui laisse une empreinte indélébile, sous la direction de Gil Marsalla & Directo Prod.

Un Voyage Inoubliable dans l’Univers de Jacques Brel !

Olivier Laurent nous offre un hommage bouleversant à Jacques Brel dans Brel ! Le Spectacle, qui laisse une empreinte indélébile, sous la direction de Gil Marsalla & Directo Prod. Bien plus qu’un concert, c’est une immersion vibrante dans l’âme du grand Jacques. Olivier Laurent ne l’imite pas il devient Brel, faisant revivre ses chansons avec une intensité hors du commun et une émotion d’une rare puissance.

Accompagné par quatre musiciens d’exception, il vous emporte dans un tourbillon d’émotions, de la fougue de La Valse À Mille Temps à la profondeur déchirante de Voir Un Ami Pleurer. .

Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

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English :

An Unforgettable Journey into the World of Jacques Brel!

Olivier Laurent pays a moving tribute to Jacques Brel in *Brel! Le Spectacle*, a show that leaves an indelible impression, directed by Gil Marsalla & Directo Prod.

L’événement Brel ! Le spectacle Joué-lès-Tours a été mis à jour le 2026-08-17 par ADT 37