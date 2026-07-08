Informations pratiques

Joué-lès-Tours

Forum des associations

16 Rue Jean Monnet Joué-lès-Tours Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-05 10:00:00

fin : 2026-09-05 17:00:00

Date(s) :

2026-09-05

Cette année plus de 80 associations sportives, culturelles ou solidaires sont invités au Forum des Associations sur le complexe sportif de la Gitonnière. Le public pourra aller à la rencontre de toutes les associations pour trouver l’activité qui lui convient le mieux.

Cette année plus de 80 associations sportives, culturelles ou solidaires sont invités au Forum des Associations sur le complexe sportif de la Gitonnière. Le public pourra aller à la rencontre de toutes les associations pour trouver l’activité qui lui convient le mieux. Au programme des animations sur le podium, mais aussi des initiations et des démonstrations d’activités, notamment autour de l’aire de fitness. La Croix Rouge proposera également une initiation sur les gestes de premier secours. Durant cette journée, les structures municipales comme l’Espace Malraux, Bulle d’O, l’École de Musique ou encore l’EMF seront présentes pour vous parler de leur actualité. Enfin un espace restauration ainsi qu’un espace détente vous permettront de profiter pleinement de cette belle j .

16 Rue Jean Monnet Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire vieasso@jouelestours.fr

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English :

This year, more than 80 sports, cultural, and community organizations are invited to the Associations Forum at the Gitonnière Sports Complex. The public will have the opportunity to meet representatives from all the organizations to find the activity that best suits them.

L’événement Forum des associations Joué-lès-Tours a été mis à jour le 2026-06-30 par ADT 37