Cinéma plein air Joué-lès-Tours
Cinéma plein air Joué-lès-Tours vendredi 28 août 2026.
Joué-lès-Tours
Cinéma plein air
Joué-lès-Tours Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-08-28 21:30:00
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-28 2026-08-29
Le Ciné plein air des Bretonnières revient cette année pour une nouvelle édition, toujours dans le cadre enchanteur du parc du Château.
Venez profiter de deux nouveaux films avec pop corn, boissons et sucreries sur place !
Le Ciné plein air des Bretonnières revient cette année pour une nouvelle édition, toujours dans le cadre enchanteur du parc du Château.
Venez profiter de deux nouveaux films avec pop corn, boissons et sucreries sur place ! .
Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
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English :
The Bretonnières Open-Air Cinema returns this year for another edition, once again in the enchanting setting of the Château Park.
Come enjoy two new movies with popcorn, drinks, and candy available on site!
L’événement Cinéma plein air Joué-lès-Tours a été mis à jour le 2026-06-26 par ADT 37
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