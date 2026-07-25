Feu d’artifice au Lac des Bretonnières Joué-lès-Tours
lundi 31 août 2026 · Joué-lès-Tours
Informations pratiques
Joué-lès-Tours
Feu d’artifice au Lac des Bretonnières
Avenue du Lac Joué-lès-Tours Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 22:00:00
fin : 2026-08-30 23:00:00
Date(s) :
2026-08-30
Suite à l’annulation liées aux conditions météorologiques exceptionnelles, du feu d’artifice initialement prévu le lundi 13 juillet, les Villes de Joué-lès-Tours et de Ballan-Miré ont souhaité proposer une autre date pour profiter de la magie du feu d’artifice tiré sur le lac des Bretonnières.
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Avenue du Lac Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
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English :
Following the cancellation—due to exceptional weather conditions—of the fireworks display originally scheduled for Monday, July 13, the towns of Jou%E9-l%E8s-Tours and Ballan-Mir%E9 have decided to offer an alternative date so that everyone can enjoy the magic of the fireworks display over Lake Bre
L’événement Feu d’artifice au Lac des Bretonnières Joué-lès-Tours a été mis à jour le 2026-07-25 par ADT 37
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