Informations pratiques

Joué-lès-Tours

Feu d’artifice au Lac des Bretonnières

Avenue du Lac Joué-lès-Tours Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30 22:00:00

fin : 2026-08-30 23:00:00

Date(s) :

2026-08-30

Suite à l’annulation liées aux conditions météorologiques exceptionnelles, du feu d’artifice initialement prévu le lundi 13 juillet, les Villes de Joué-lès-Tours et de Ballan-Miré ont souhaité proposer une autre date pour profiter de la magie du feu d’artifice tiré sur le lac des Bretonnières.

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Avenue du Lac Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

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English :

Following the cancellation—due to exceptional weather conditions—of the fireworks display originally scheduled for Monday, July 13, the towns of Jou%E9-l%E8s-Tours and Ballan-Mir%E9 have decided to offer an alternative date so that everyone can enjoy the magic of the fireworks display over Lake Bre

L’événement Feu d’artifice au Lac des Bretonnières Joué-lès-Tours a été mis à jour le 2026-07-25 par ADT 37